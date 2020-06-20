подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Кипр будет выборочно тестировать пассажиров на коронавирус в своих аэропортах
20 июня 2020, суббота, 22:44 66
Европа 2020-06-20T23:15:02+03:00
Українські Новини
Кипр будет выборочно тестировать пассажиров на коронавирус в своих аэропортах

Кипр будет выборочно тестировать пассажиров на коронавирус в своих аэропортах

Валерия Драгомирова
Кипр, Коронавирус, аэропорты
Кипр. Фото: pixabay
Кипр. Фото: pixabay

В то время, как Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение, в стране будут выборочно тестировать пассажиров на коронавирус в аэропортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас заявил, что эта мера была принята по рекомендации консультативного медицинского экспертного органа, "чтобы не рисковать положительной эпидемиологической картиной", созданной страной за последние несколько месяцев.


Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что работники здравоохранения в аэропортах стремятся провести выборочное тестирование 10-15% из 1500 пассажиров, которые, по оценкам, будут прибывать ежедневно в течение следующих нескольких недель.

Как сообщали Українські Новини, Кипр стал последней европейской страной, где зафиксировали коронавирус. 

Кроме того, власти Кипра заявили, что оплатят лечение туристов, которые заразились коронавирусом на территории страны. На обеспечении туристов остаются услуги транспорта и возвращение домой.

Больше новостей о: Кипр Коронавирус аэропорты

В Киевской области могут усилить карантин
Беларусь разрешает въезд украинцам в 5 пунктах пропуска. Какие условия
Новости
Кипр будет выборочно тестировать пассажиров на коронавирус в своих аэропортах 22:44
Здание
В центре Киева горело здание "Киевпроекта" 22:21
В Киеве провели рейды и оштрафовали 17 заведений за нарушение правил карантина 21:46
Ракеты С-8. Фото: пресс-центр ООС
Украинские военные уничтожили две неуправляемые авиационные ракеты в Донецкой области 21:20
Прогноз погоды на 21 июня: Украину атакует непогода с дождями, градом и шквальным ветром 21:00
больше новостей
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
Нагрянут шквалы, град и ливни: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды 11:57
Кадр из кинофильма
Погибла актриса, сыгравшая Джамилю в "Белом солнце пустыни" 06:43 Фото
больше новостей
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
Кабмин будет усиливать карантин по новой методике: новые требования 23:33
Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Умерших вдвое больше, чем рожденных 08:57
больше новостей
Министр соцполитики Лазебная рассказала, когда семьи умерших от коронавируса медиков начнут получать выплаты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok