Кипр будет выборочно тестировать пассажиров на коронавирус в своих аэропортах

В то время, как Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение, в стране будут выборочно тестировать пассажиров на коронавирус в аэропортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас заявил, что эта мера была принята по рекомендации консультативного медицинского экспертного органа, "чтобы не рисковать положительной эпидемиологической картиной", созданной страной за последние несколько месяцев.



Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что работники здравоохранения в аэропортах стремятся провести выборочное тестирование 10-15% из 1500 пассажиров, которые, по оценкам, будут прибывать ежедневно в течение следующих нескольких недель.

Как сообщали Українські Новини, Кипр стал последней европейской страной, где зафиксировали коронавирус.

Кроме того, власти Кипра заявили, что оплатят лечение туристов, которые заразились коронавирусом на территории страны. На обеспечении туристов остаются услуги транспорта и возвращение домой.