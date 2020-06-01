С сегодняшнего дня Черногория открывает границы для более, чем 120 стран

Черногория стала одной из первых европейских стран, которой удалось победить коронавирус. Ранее власти заявляли о том, что страна откроет въезд для граждан из 9 стран. Однако с сегодняшнего дня, власти заявили, что Черногория открыла границы для более, чем 120 стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Черногории обновило список стран, из которых разрешен въезд и пребывание гражданам с 1 июня, однако Украины в нем нет.

В частности, в список вошли страны Евросоюза, Латинской Америки, которая стала следующей точкой эпидемии, Африки, а также Китай.

Как заявили в черногорском правительстве, решение о смягчении мер было принято на основе рекомендаций Евросоюза. В частности, въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также, где количество активных больных не более 25 на 100 тысяч населения.

Как сообщали Українські Новини, с 20 мая Турция открыла свои границы для Украины и еще 30 стран.

Кроме того, на заседании украинского правительства 20 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что до 15 июня говорить о восстановлении перелетов рано, поскольку большинство стран до сих пор держат границы закрытыми.

Но после этой даты, вероятно, авиасообщение восстановится. В частности, Международные авиалинии Украины прогнозируют начало полетов с 1 июля.