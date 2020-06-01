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01 июня 2020, понедельник, 11:24 61
Мир 2020-06-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Черногория открывает границы для более, чем 120 стран

С сегодняшнего дня Черногория открывает границы для более, чем 120 стран

Елизавета Кесельман
Черногория, Авиасообщение, открытие границ, Коронавирус в Черногории
Черногория. Фото:montenegro-gb.ru
Черногория. Фото:montenegro-gb.ru

Черногория стала одной из первых европейских стран, которой удалось победить коронавирус. Ранее власти заявляли о том, что страна откроет въезд для граждан из 9 стран. Однако с сегодняшнего дня, власти заявили, что Черногория открыла границы для более, чем 120 стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны. 

Отмечается, что Министерство здравоохранения Черногории обновило список стран, из которых разрешен въезд и пребывание гражданам с 1 июня, однако Украины в нем нет.  

В частности, в список вошли страны Евросоюза, Латинской Америки, которая стала следующей точкой эпидемии, Африки, а также Китай. 

Как заявили в черногорском правительстве, решение о смягчении мер было принято на основе рекомендаций Евросоюза. В частности, въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также, где количество активных больных не более 25 на 100 тысяч населения.

Как сообщали Українські Новини, с 20 мая Турция открыла свои границы для Украины и еще 30 стран. 

Кроме того, на заседании украинского правительства 20 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что до 15 июня говорить о восстановлении перелетов рано, поскольку большинство стран до сих пор держат границы закрытыми.

Но после этой даты, вероятно, авиасообщение восстановится. В частности, Международные авиалинии Украины прогнозируют начало полетов с 1 июля.

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