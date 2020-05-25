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25 мая 2020, понедельник, 11:22 616
Европа 2020-05-25T12:00:01+03:00
Українські Новини
Черногория первой в Европе преодолела коронавирус, — СМИ

Черногория первой в Европе преодолела коронавирус, — СМИ

Валерия Драгомирова
Европа, Черногория, Коронавирус
Черногория. Фото: pixabay
Черногория. Фото: pixabay

В Черногории больше нет больных коронавирусной болезнью COVID-19, поэтому страна первой в Европе преодолела эпидемию.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода".

Институт общественного здоровья в Подгорице обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.

Первый случай обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечились 315 пациентов.

Руководитель Института Бобан Мугоша заявил, что конец эпидемии будет провозглашен в случае, если новых случаев не будет до 2 июня - 28 дней после последнего появления.

В стране зафиксировали 1768 случаев нарушения комендантского часа или других правил введенных во время эпидемии. Нарушители оплатили штрафы на сумму 106 тысяч евро. В целом население Черногории составляет чуть более 600 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, четыре европейские страны, среди которых Черногория, готовятся принимать туристов

Кроме того, Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в аэропорту. 

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