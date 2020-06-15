В Черногории после объявления окончания эпидемии COVID-19 сообщили о новом случае коронавируса

По данным СМИ Черногория стала первой страной Европы, которая преодолела коронавирус. Тем временем, в Институте общественного здравоохранения Черногории сообщили, что после объявления завершения эпидемии в стране, зафиксирован новый случай заражения инфекцией коронавируса. Об этом сообщает RTCG.

Как отмечается, зараженного коронавирусом обнаружили в столиуе Черногори, Подгорице. По отношению к больному были предприняты все необходимые меры. На данный момент он помещен на самоизоляцию в свою квартиру.

Правительство Черногрии официально объявило о завершении эпидемии коронавируса COVID-19 в стране 2 июня. Несмотря на это, власти заявили, что полностью карантин снимать не будут, несмотря на снятие ограничений, так как пандемия коронавируса в мире все еще существует.

Как сообщали Українські Новини, ранее Черногория открыла границы для граждан из девяти стран.

Также Всемирная организация здравоохранения предупредила, что лето не предотвратит риск заражения коронавирусом.

Тем временем, по последним данным, ситуация с коронавирусом в мире значительно ухудшается.