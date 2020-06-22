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22 червня 2020, понеділок, 08:55 19
Світ 2020-06-22T12:00:05+03:00
Українські Новини
У Чорногорії відкрили для українських військових

У Чорногорії відкрили для українських військових

Елизавета Кесельман
Українські військові, Підпільний реабілітаційний центр, Поранені військові, чорногорія
У Чорногорії відкрили ребцентр для українських військових. Фото: facebook/ Mykhailo Shmatov
У Чорногорії відкрили ребцентр для українських військових. Фото: facebook/ Mykhailo Shmatov

В тоцй час, якт вчора, 21 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення зазнав один військовий,  на узбережжі Адріатичного моря, в Чорногорії, відкрився центр, в якому українські військові зможуть проходити реабілітацію і процес восстановлеения.

Про це написав консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відкриття центру відбулося 20 червня в місті Сутоморе.

"Саме на базі цього центру буде в майбутньому проходити реабілітація наших українських військових. Це та мета, до якої ми крок за кроком ідемо за допомогою нашої діаспори", — написав консул в Facebook.

Відкриття реабілітаційного центру в Чорногорії для українських військових. Фото: facebook/Mykhailo ShmatovВідкриття реабілітаційного центру в Чорногорії для українських військових. Фото: facebook/Mykhailo Shmatov

Реабілітаційний центр в Чорногорії для українських військових. Фото: facebook/Mykhailo ShmatoРеабілітаційний центр в Чорногорії для українських військових. Фото: facebook/Mykhailo Shmato

Відкриття реабілітаційного центру в Чорногорії. Фото: facebook/ Mykhailo ShmatovВідкриття реабілітаційного центру в Чорногорії. Фото: facebook/ Mykhailo Shmatov

Як повідомляли Українські Новини,  бойовики обстріляли житлові квартали поблизу Авдіївки.

Також 19 червня в зоні ООС відбулося загострення.

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