У Чорногорії відкрили для українських військових

В тоцй час, якт вчора, 21 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення зазнав один військовий, на узбережжі Адріатичного моря, в Чорногорії, відкрився центр, в якому українські військові зможуть проходити реабілітацію і процес восстановлеения.

Про це написав консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відкриття центру відбулося 20 червня в місті Сутоморе.

"Саме на базі цього центру буде в майбутньому проходити реабілітація наших українських військових. Це та мета, до якої ми крок за кроком ідемо за допомогою нашої діаспори", — написав консул в Facebook.

Відкриття реабілітаційного центру в Чорногорії для українських військових. Фото: facebook/Mykhailo Shmatov

Реабілітаційний центр в Чорногорії для українських військових. Фото: facebook/Mykhailo Shmato

Відкриття реабілітаційного центру в Чорногорії. Фото: facebook/ Mykhailo Shmatov

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли житлові квартали поблизу Авдіївки.

Також 19 червня в зоні ООС відбулося загострення.