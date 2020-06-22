Взрыв в многоэтажке на Позняках: что известно утром

По состоянию на 6 утра 22 июня на месте взрыва в киевской многоэтажке найдено 3 погибших лиц, деблокировано 3 человека. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"По состоянию на 6:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших лиц. Эвакуированы 23 человека. Деблокировано 3 человека", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГосЧС и сотрудники Национальной полиции.

Осуществлено укрепление строительных конструкций.

Всего для проведения работ привлечено более 460 человек и 70 ед. техники, из них от ГосЧС 170 человек и 30 ед. техники, в том числе 1 кинологический расчет.



Как сообщали Українські Новини, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат. Городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве.

Кроме того, во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики.

Тем временем появилось видео разрушенных квартир с высоты.