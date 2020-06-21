Взрыв в жилом доме на Позняках: появилось видео разрушенных квартир с высоты

В воскресенье, 21 июня, в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв. Предварительная причина — детонация газовоздушной смеси. Два человека погибли, еще трое — пострадали. Как пишет Информатор, на месте работают сотни спасателей, полиция особого назначения и взрывотехники. Когда спецслужбы убедятся, что всё безопасно — людей пустят внутрь, чтобы они могли забрать свои вещи. По словам Виталия Кличко, восстановить квартиры скорее всего не удастся — стояк не подлежит реконструкции. Для жителей организуют ночлег в одном из интернатов. После этого будет решаться вопрос, куда их поселят. Видео происшествия с высоты. Ранее Українські Новини сообщали, после взрыва в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1\/5, в девятиэтажном жилом доме, под завалами нашли 1 погибшего человека. По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.