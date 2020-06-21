Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики, — киевлянин

В жилом доме в Киеве на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, накануне меняли газовые счетчики.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал политолог Михаил Чаплыга, который живет по соседству.

"Всех сейчас заставляют переходить на газовые счетчики. Видно, где-то недокрутили трубу. Рабочие не докрутили счетчик, вот оно и бабахнуло", - заявил он.

Чаплыга также рассказал, что из-за взрыва всю спортивную площадку во дворе засыпало стеклом, однако к счастью никого на ней в тот момент не было.



Как сообщали Українські Новини, в МВД рассмаривают две версии инцидента. По одной из них, взрыв произошел при помощи взрывчатки.



Кроме того, 2 человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе Киева.

Также неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа.

Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.



Тем временем очевидцы показали видео с места событий. Удалось снять видео с квадрокоптера с места завала на Соломии Крушельницкой, 1/5.