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21 июня 2020, воскресенье, 13:31 5827
Происшествия 2020-06-21T14:00:01+03:00
Українські Новини
Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики, — киевлянин

Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики, — киевлянин

Валерия Драгомирова
Киев, взрыв газа в многоэтажке, взрыв на Позняках
Взрыв в многоэтажке. Фото: ГосЧС
Взрыв в многоэтажке. Фото: ГосЧС

В жилом доме в Киеве на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, накануне меняли газовые счетчики.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал политолог Михаил Чаплыга, который живет по соседству.

"Всех сейчас заставляют переходить на газовые счетчики. Видно, где-то недокрутили трубу. Рабочие не докрутили счетчик, вот оно и бабахнуло", - заявил он.

Чаплыга также рассказал, что из-за взрыва всю спортивную площадку во дворе засыпало стеклом, однако к счастью никого на ней в тот момент не было.


Как сообщали Українські Новини, в МВД рассмаривают две версии инцидента. По одной из них, взрыв произошел при помощи взрывчатки.

Кроме того, 2 человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 

Также неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа.

Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.

Тем временем очевидцы показали видео с места событий. Удалось снять видео с квадрокоптера с места завала на Соломии Крушельницкой, 1/5.

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