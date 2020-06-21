Среди пострадавших при взрыве на Позняках оказались работники "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что среди пострадавших при взрыве, произошедшем в жилом доме в Киеве, оказались работники акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Беда всегда приходит, когда её не ждешь. Сегодня пострадавшим в результате чудовищного взрыва в Киеве стали также работники "Укрзализныци". Уже поручил, чтобы пострадавших железнодорожников вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде "Укрзализныци". Это самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", - написал он.

Криклий указал, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает работать на месте трагедии.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадавшим в результате взрыва многоэтажного дома в Дарницком районе будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов, а дом может обрушиться любой момент.

Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики.