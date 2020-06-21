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21 июня 2020, воскресенье, 21:10 45
Общество 2020-06-21T21:15:01+03:00
Українські Новини
Число погибших при взрыве дома в Киеве выросло до 3 человек

Число погибших при взрыве дома в Киеве выросло до 3 человек

Ольга Фандорина
Взрыв, Дом, Взрыв в Киеве, взрыв газа в многоэтажке, взрыв на Позняках
Взрыв на Позняках. Фото: МВД
Взрыв на Позняках. Фото: МВД

Из дома киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв газа, эвакуировали 23 человека. По состоянию на 20:00 на месте происшествия найдены тела троих погибших. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:00 на месте происшествия найдено 3 погибших лиц. Эвакуировано  – 23 человека. Деблокировано  – 3 человека",  – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ДСНС и сотрудники Национальной полиции. В их число входят 6 психологов ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям.

Жильцов дома переселят в интернат на Харьковском шоссе. 

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что среди пострадавших оказались работники акционерного общества "Укрзализныця".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадавшим в результате взрыва многоэтажного дома в Дарницком районе будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов, а дом может обрушиться  любой момент.

Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики

Тем временем, появилось видео разрушенных квартир с высоты

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