Число погибших при взрыве дома в Киеве выросло до 3 человек

Из дома киевской многоэтажки, где в воскресенье произошел взрыв газа, эвакуировали 23 человека. По состоянию на 20:00 на месте происшествия найдены тела троих погибших. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:00 на месте происшествия найдено 3 погибших лиц. Эвакуировано – 23 человека. Деблокировано – 3 человека", – говорится в сообщении. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ДСНС и сотрудники Национальной полиции. В их число входят 6 психологов ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям. Жильцов дома переселят в интернат на Харьковском шоссе. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что среди пострадавших оказались работники акционерного общества "Укрзализныця".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадавшим в результате взрыва многоэтажного дома в Дарницком районе будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов, а дом может обрушиться любой момент.

Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики.

Тем временем, появилось видео разрушенных квартир с высоты