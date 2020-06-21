Дом на Позняках, в котором произошел взрыв, может обрушиться в любой момент

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что пострадавшим в результате взрыва многоэтажного дома в Дарницком районе, в результате которого погибли 2 человека, будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов.

Об этом говорится на сайте мэра Киева, передают Українськi Новини.

Кличко отметил, что взрыв был очень мощный, о чем свидетельствует тот факт, что несущая конструкция дома очень сильно повреждена.

"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи, поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И когда специалисты дадут разрешение, людей пустят в жилье забрать вещи", - отметил Кличко.

По его словам, на месте катастрофы работают и взрывотехники, которые изучают возможные причины взрыва.

Предварительной версией взрыва указывается детонация бытового газа.

Как сообщали Українські Новини, во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики. Также неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа. Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.

Тем временем, неподалеку от многоэтажного дома в Киеве, где произошел взрыв и уже нашли двух погибших