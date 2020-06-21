Кількість загиблих під час вибуху в будинку в Києві зросла до 3 осіб

Станом на 20:00 21 червня в Києві обвалення будинку, яке сталося вранці, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знайшли тіло ще однієї людини. Кількість загиблих внаслідок події збільшилося до трьох. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 20:00 на місці події знайдено 3 загиблих осіб, Евакуйовано – 23 людини. Деблоковано – 3 людини", – йдеться в повідомленні.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції. В їх число входять 6 психологів ГУ ДСНС України в м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим жителям.

Мешканців будинку переселять в інтернат на Харківському шосе.

Як повідлмляли Українські Новини, вранці, 21 червня, у столичному багатоповерховому будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вибух газу, уламки розкидало в 20 метрах від будинку.

Після чого поліція відкрила кримінальне провадження через вибух в багатоповерховому будинку в Києві.

Також жителів постраждалої багатоповерхівки в Києві будуть відселяти.