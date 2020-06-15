С сегодняшнего дня страны ЕС постепенно начали открывать внутренние границы для туристов

Страны-члены Европейского Союза прислушались к рекомендациям Еврокомиссии с призывами открыть внутренние границы до конца июня. Так, с сегодняшнего дня, 15 июня, некоторые европейсие страны начали постепенно открывать границы для "внутренних" туристов. Об этом сообщает DW.

Как передает издание, туристы из зоны Шенгена не смогут беспрепятственно путешествовать, как это было раньше.

Отмечается, что в некоторых странах право на въезд будет зависеть от того, где живет приезжий и куда направляется.

Так, путешественникам больше не придется сообщать цель въезда в Германию, а Франция не обязывает их находиться на карантине по приезду. Однако для тех, кто прибывает из Испании и Великобритании будут действовать различные меры. Это связано с тем, что у этих стран разные графики снятия ограничений.

Кроме того, Финляндия открыла границы с Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой, где эпидемиологическая ситуация является похожей. А Нидерланды отменяют ограничения на туристические поездки в 16 стран ЕС. Дания также отменяет ограничения для Германии и Норвегии и Исландии.

В Греции будут обязывать проходить карантин по прибытию из восьми европейских стран. В Испании же границы будут закрыты до 21 июня, но исключением являются некоторые испанские острова.

Как сообщали Українські Новини, в Еврокомиссии запустили специальный сайт, который отслеживает открытие границ и возобновление туризма в странах Евросоюза.