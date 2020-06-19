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  • Рубль в конце рабочей недели обвалился. Курс российской нацвалюты на 19 июня
19 июня 2020, пятница, 11:20 167
Экономика 2020-06-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль в конце рабочей недели обвалился. Курс российской нацвалюты на 19 июня

Рубль в конце рабочей недели обвалился. Курс российской нацвалюты на 19 июня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

В пятницу, 19 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 18 июня, подешевел на 2 копейки, и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу снизился на 3 копейки по сравнению с 18 июня и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 19 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,91
Максимальный 3,80 5,00
Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 июня на 2,59 коп. до 26,8681 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,46 коп. до 26,6156 UAH/USD.

Ранее экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенье может подскочить.

Также Українські Новини публиковали динамику официального курса за прошлую неделю.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

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