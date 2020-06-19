Рубль в кінці робочого тижня обвалився. Курс російської нацвалюти на 19 червня

У п'ятницю, 19 червня, середній курс купівлі готівкового рубля подешевшав на 2 копійки і становить 3,33 гривень за 10 рублів в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у четвер, 18 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в п'ятницю знизився на 3 копійки порівняно з 18 червня і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 19 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,91 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 18 червня на 2,59 коп. до 26,8681 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,46 коп. до 26,6156 UAH/USD.

Раніше економісти радили поки не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.