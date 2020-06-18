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18 июня 2020, четверг, 14:54 49
Экономика 2020-06-18T15:30:01+03:00
Українські Новини
Рубль немного поднялся за сутки: курс российской валюты на 18 июня

Рубль немного поднялся за сутки: курс российской валюты на 18 июня

Ольга Фандорина
Курс валют, Курс, курс рубля, курс рубля к гривне
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В четверг, 18 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду немного поднялся, и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду вырос на 3 копейки по сравнению с 16 июня и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 17 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,35 3,92
Максимальный 3,80 5,00
Минимальный 2,30 3,77

Ранее Українські Новини сообщали, в среду, 17 июня, курс покупки наличного доллара в обменных пунктах киевских банков продолжает расти второй день подряд и повысился по сравнению с 16 июня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Экономисты рассказали о главных рисках для украинской экономики, а также сделали прогноз национальной валюты до 2023 года.

С 9 по 14 июня Национальный банк Украины устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

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