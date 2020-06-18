Рубль немного поднялся за сутки: курс российской валюты на 18 июня

В четверг, 18 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду немного поднялся, и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду вырос на 3 копейки по сравнению с 16 июня и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 17 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,35 3,92 Максимальный 3,80 5,00 Минимальный 2,30 3,77

Ранее Українські Новини сообщали, в среду, 17 июня, курс покупки наличного доллара в обменных пунктах киевских банков продолжает расти второй день подряд и повысился по сравнению с 16 июня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Экономисты рассказали о главных рисках для украинской экономики, а также сделали прогноз национальной валюты до 2023 года.

С 9 по 14 июня Национальный банк Украины устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.