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19 июня 2020, пятница, 10:51 24
Экономика 2020-06-19T10:51:51+03:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились перед выходными. Курс валют на 19 июня

Доллар и евро обвалились перед выходными. Курс валют на 19 июня

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 июня на 2,59 коп. до 26,8681 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,46 коп. до 26,6156 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,77 коп. до 29,6838 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,35 коп. до 30,1944 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,6156 26,8681 29,6838 30,1944 3,25 3,94
Максимальный 26,7200 27,1000 29,8500 30,7500 3,73 5,00
Минимальный 26,5000 26,7800 29,4800 29,9600 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенье может подскочить.

Также Українські Новини публиковали динамику официального курса за прошлую неделю.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

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