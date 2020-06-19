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19 июня 2020, пятница, 05:15 992
Экономика 2020-06-19T07:00:04+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Официальный курс нацвалюты на выходные

Гривна укрепилась. Официальный курс нацвалюты на выходные

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ
Гривны.
Гривны.

После того, как в предыдущий торговый день Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,3819
1 доллар США 26,7633
1 швейцарский франк 28,1600
10 иен 2,5030
10 российских рублей 3,8474
1 евро 30,0579

Как сообщали Українські Новини, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенье может подскочить.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 июня на 0,47 коп. до 26,8918 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,28 коп. до 26,6744 UAH/USD.

Тем временем, Українські Новини публиковали динамику официального курса за прошлую неделю.

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