Гривна укрепилась. Официальный курс нацвалюты на выходные

После того, как в предыдущий торговый день Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,3819 1 доллар США 26,7633 1 швейцарский франк 28,1600 10 иен 2,5030 10 российских рублей 3,8474 1 евро 30,0579

Как сообщали Українські Новини, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенье может подскочить.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 июня на 0,47 коп. до 26,8918 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,28 коп. до 26,6744 UAH/USD.

Тем временем, Українські Новини публиковали динамику официального курса за прошлую неделю.