Доллар по 26,6. Как менялся официальный курс за неделю

Как и прогнозировал аналитик, Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH\/USD. Українські Новини показывают, как менялся официальный курс за неделю. Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.Официальный курс гривны к доллару UAH\/USD: 9 июня 10 июня 11 июня 12-14 июня 15 июня 26,6005 26,6412 26,6367 26,5999 26,7303 Официальный курс гривны к иностранным валютам на 15 июня: Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 18,3731 944 AZN 1 азербайджанский манат 15,6822 975 BGN 1 болгарский лев 15,4475 933 BYN 1 белорусский рубль 11,2473 410 KRW 100 вона 2,2188 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4490 208 DKK 1 датская крона 4,0526 840 USD 1 доллар США 26,7303 978 EUR 1 Евро 30,2119 818 EGP 1 египетский фунт 1,6518 392 JPY 10 иена 2,4911 985 PLN 1 злотый 6,7961 356 INR 10 индийская рупия 3,5242 124 CAD 1 канадский доллар 19,6684 191 HRK 1 куна 3,9931 484 MXN 1 мексиканский песо 1,1885 498 MDL 1 молдавский лей 1,5524 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,7066 554 NZD 1 новозеландский доллар 17,2156 578 NOK 1 норвежская крона 2,7828 710 ZAR 1 ренд 1,5667 643 RUB 10 российский рубль 3,8410 946 RON 1 румынский лей 6,2493 360 IDR 1000 рупия 1,8905 682 SAR 1 саудовский риял 7,1212 702 SGD 1 сингапурский доллар 19,2249 960 XDR 1 СПЗ 36,9576 398 KZT 100 тенге 6,6450 949 TRY 1 турецкая лира 3,9126 348 HUF 100 форинт 8,7325 826 GBP 1 фунт стерлингов 33,6909 203 CZK 1 чешская крона 1,1316 752 SEK 1 шведская крона 2,8743 756 CHF 1 швейцарский франк 28,2546 156 CNY 1 юань женьминьби 3,7777 Как сообщали Українські Новини, вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать.