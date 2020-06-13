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13 июня 2020, суббота, 09:46 66
Экономика 2020-06-13T10:45:02+03:00
Українські Новини
Доллар по 26,6. Как менялся официальный курс за неделю

Доллар по 26,6. Как менялся официальный курс за неделю

Валерия Драгомирова
НБУ, Доллар, курс доллара, Курс доллара к гривне
Доллар
Доллар

Как и прогнозировал аналитик, Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини показывают, как менялся официальный курс за неделю. 

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

9 июня 10 июня 11 июня 12-14 июня 15 июня
26,6005 26,6412 26,6367 26,5999 26,7303

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 15 июня:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 18,3731
944 AZN 1 азербайджанский манат 15,6822
975 BGN 1 болгарский лев 15,4475
933 BYN 1 белорусский рубль 11,2473
410 KRW 100 вона 2,2188
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4490
208 DKK 1 датская крона 4,0526
840 USD 1 доллар США 26,7303
978 EUR 1 Евро 30,2119
818 EGP 1 египетский фунт 1,6518
392 JPY 10 иена 2,4911
985 PLN 1 злотый 6,7961
356 INR 10 индийская рупия 3,5242
124 CAD 1 канадский доллар 19,6684
191 HRK 1 куна 3,9931
484 MXN 1 мексиканский песо 1,1885
498 MDL 1 молдавский лей 1,5524
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,7066
554 NZD 1 новозеландский доллар 17,2156
578 NOK 1 норвежская крона 2,7828
710 ZAR 1 ренд 1,5667
643 RUB 10 российский рубль 3,8410
946 RON 1 румынский лей 6,2493
360 IDR 1000 рупия 1,8905
682 SAR 1 саудовский риял 7,1212
702 SGD 1 сингапурский доллар 19,2249
960 XDR 1 СПЗ 36,9576
398 KZT 100 тенге 6,6450
949 TRY 1 турецкая лира 3,9126
348 HUF 100 форинт 8,7325
826 GBP 1 фунт стерлингов 33,6909
203 CZK 1 чешская крона 1,1316
752 SEK 1 шведская крона 2,8743
756 CHF 1 швейцарский франк 28,2546
156 CNY 1 юань женьминьби 3,7777


Как сообщали Українські Новини, вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

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