Подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк Мангера арестовали до конца июля

Печерский районный суд Киева арестовал до 28 июля без права внесения залога председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого принудительно доставили в Киев на суд и

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева 19 июня 2020 года удовлетворено ходатайство прокуроров Офиса генерального прокурора об изменении меры пресечения председателю Херсонского областного совета, который обоснованно подозревается в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк. Подозреваемый взят под стражу до 28 июля 2020 года без возможности внесения залога", - сказано в нем.

Отмечается, что более года чиновник находился под залогом в 1,152 млн гривен, однако прокуроры приняли решение об обращении в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения в связи с новыми обстоятельствами.

Из-за обличительных показаний в отношении подозреваемых отдельным свидетелям и членам их семей стали поступать угрозы физической расправой, в частности путем телефонных звонков, писем и сообщений в мессенджерах.

Эти факты были документально подтверждены и обосновано свидетельствовали о наличии рисков.

С целью предотвращения попытки Мангера скрываться от органов досудебного расследования и незаконного влияния на свидетелей во избежание уголовной ответственности прокуроры 11 июня обратились в Печерский райсуд Киева с ходатайством о применении к данному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Чтобы заставить подозреваемого чиновника явиться на судебное заседание, прокуроры были вынуждены ходатайствовать в суде о его принудительном приводе, а в дальнейшем - о задержании с целью привода.

Во исполнение постановления следственного судьи 16 июня сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого и доставили в суд.

Как сообщали Українськi Новини, суд разрешил принудительный привод Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста, а 16 июня СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера и начала процесс его доставки их Херсонской больницы в киевский суд.

Тем временем Ирина Венедиктова объясняет завершение дела о нападении на Гандзюк получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения, а именно председателя Херсонского облсовета Мангера и криминального авторитета Алексея Левина.