СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера. Его доставят в суд

Служба безопасности Украины задержала председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, и доставит его в суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 года, сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк глава Херсонского областного совета", - сказано в нем.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители доставляют его в Печерский районный суд Киева, где судья рассмотрит ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Отмечается, что решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попытки незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

Указано, что на данный момент действующая мера пресечения в виде залога в отношении Мангера не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений.

Как сообщали Українськi Новини, суд разрешил принудительный привод Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объясняет завершение дела о нападении на Гандзюк получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения, а именно председателя Херсонского облсовета Мангера и криминального авторитета Алексея Левина.