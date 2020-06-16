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16 июня 2020, вторник, 19:52 37
Силовые структуры 2020-06-16T20:12:53+03:00
Українські Новини
Мангера принудительно доставили в Киев на суд

Мангера принудительно доставили в Киев на суд

Надежда Комендантова
СБУ, Убийство Катерины Гандзюк, Владислав Мангер, суд над Мангером
Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Служба безопасности Украины принудительно доставила  в Киев на судебное заседания председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщили в суде.

"Его доставили в суд", - сказал сотрудник.

При этом представителей СМИ не пускают в суд из-за карантина.

На данный момент известно, что защита Мангера заявила отвод суду, который рассматривает ужесточение меры пресечения.

Офис генпрокурора просит суд взять его под стражу без альтернативы внесения залога.

В то же время, пока судьи удалились решать вопрос отвода, Мангер покинул здание суда.

Как сообщали Українськi Новини, суд разрешил принудительный привод Мангера для избрания меры пресечения в виде ареста, а 16 июня СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера и начала процесс его доставки их Херсонской больницы в киевский суд.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объясняет завершение дела о нападении на Гандзюк получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения, а именно председателя Херсонского облсовета Мангера и криминального авторитета Алексея Левина.

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