Доказательств вины Мангера и Левина по делу Гандзюк достаточно, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объясняет завершение дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновностизаказчиков и организаторов в нападении, а именно главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и криминального авторитета Алексея Левина.

Об этом она сказала Українським Новинам.

""Зрады" нет. В связи с получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения на Екатерину Гандзюк, 27 апреля прокурором принято решение о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского областного совета и недавно экстрадированного из Болгарии гражданина Украины в организации совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, которое носит характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - сказала она.

Она напомнила, что согласно содержанию ч. 1 ст. 2 Уголовного процессуального кодекса, задачами уголовного судопроизводства является, в частности, обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства.

27 апреля активисты движения "Кто заказал убийство Кати Гандзюк" раскритиковали завершение расследования и провели акцию протеста у Офиса Президента.

Активисты считают, что Генпрокуратура "слила" дело.

Как сообщали Українськi Новини, бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, обвиняемый в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.

В январе 2020 года ГПУ и СБУ провели обыски по делу убийства Екатерины Гандзюк с целью отыскания дополнительных доказательств в этом деле.