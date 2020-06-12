Дело Гандзюк. Суд разрешил принудительно привести Мангера для избрания меры пресечения

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, для избрания меры пресечения в виде ареста.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Подтверждаем такое решение (суда)", - сказали в ведомстве.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном приводе Мангера.

Решение было принято в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова объясняет завершение дела о нападении на Гандзюк получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения, а именно председателя Херсонского облсовета Мангера и криминального авторитета Алексея Левина.



Кроме того, Рябошапка сомневается, что Мангер и Левин получат реальные тюремные сроки по делу Гандзюк.



Тем временем суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до июля.