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12 июня 2020, пятница, 17:06 23
Судебная власть 2020-06-12T17:10:17+03:00
Українські Новини
Дело Гандзюк. Суд разрешил принудительно привести Мангера для избрания меры пресечения

Дело Гандзюк. Суд разрешил принудительно привести Мангера для избрания меры пресечения

Валерия Драгомирова
Арест, Суд, Владислав Мангер, Дело Гандзюк
Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, для избрания меры пресечения в виде ареста.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Подтверждаем такое решение (суда)", - сказали в ведомстве.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном приводе Мангера.

Решение было принято в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова объясняет завершение дела о нападении на Гандзюк получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения, а именно председателя Херсонского облсовета Мангера и криминального авторитета Алексея Левина.


Кроме того, Рябошапка сомневается, что Мангер и Левин получат реальные тюремные сроки по делу Гандзюк

Тем временем суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до июля. 

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