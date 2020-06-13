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13 июня 2020, суббота, 07:00 365 Инфографика
Внешняя политика 2020-06-13T07:00:02+03:00
Українські Новини
Четыре страны готовы принять украинцев с 15 июня. Какие требования

Четыре страны готовы принять украинцев с 15 июня. Какие требования

Валерия Драгомирова
Украина, США, Турция, Карантин, Коронавирус, Авиаперелеты
Самолет. Фото: рixabay
Самолет. Фото: рixabay

В то время, как Кабинет Министров решил возобновить работу пунктов пропуска во всех аэропортах, Албания, США, Великобритания и Турция готовы принять украинцев с 15 июня. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

"Сегодня Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - написал Криклий

С 15 июня украинцев готовы принять:

  • Албания, США – без ограничений на границе;

  • Великобритания – с соблюдением карантина 14 дней;

  • Турция – без ограничений на границе и тестированием на коронавирус при прибытии.

Как сообщали Українські Новини, с 5 июня Украина запустила внутренние авиаперелеты При этом продолжают действовать правилапо соблюдению социальной дистанции и дезинфекции.

Кроме того, с 15 июня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов.

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