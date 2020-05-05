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05 мая 2020, вторник, 10:11 177
Силовые структуры 2020-05-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают тушить отдельные очаги тления

В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают тушить отдельные очаги тления

Валерия Драгомирова
Пожары, Житомирская область, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Житомирской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает тушить отдельные очаги тления в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, где ликвидировали три очага пожара

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

В Киевской области продолжается тление торфяников.

"По состоянию на 07:00 5 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГосЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники", - сказано в сообщении.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

В Житомирской области тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина.

"По состоянию на 07:00 5 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 мая в Овручском районе было ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки: вблизи с. Острова и с. Можары, которые возникли 16 апреля и с. Усово, возникшее 28 апреля.

Ранее, 3 мая, в Овручском районе на территории Овручского лесничества было ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи с. Первомайское (возникло 16.04) и с. Гай (возникло 29.04).

Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Лучанка в Овручском районе на территории Слободского лесничества.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГосЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники.

Напомним, ранее в Житомирской области из-за пожара сгорели 39 домов

28 апреля ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне.

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