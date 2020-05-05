В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают тушить отдельные очаги тления

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает тушить отдельные очаги тления в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, где ликвидировали три очага пожара.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.



В Киевской области продолжается тление торфяников.



"По состоянию на 07:00 5 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГосЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники", - сказано в сообщении.



Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.



В Житомирской области тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина.



"По состоянию на 07:00 5 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.



Отмечается, что 4 мая в Овручском районе было ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки: вблизи с. Острова и с. Можары, которые возникли 16 апреля и с. Усово, возникшее 28 апреля.



Ранее, 3 мая, в Овручском районе на территории Овручского лесничества было ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи с. Первомайское (возникло 16.04) и с. Гай (возникло 29.04).



Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Лучанка в Овручском районе на территории Слободского лесничества.



Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГосЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники.



Напомним, ранее в Житомирской области из-за пожара сгорели 39 домов.



28 апреля ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне.