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18 апреля 2020, суббота, 16:15 288
Силовые структуры 2020-04-18T16:17:01+03:00
Українські Новини
В Житомирской области пожар распространился на два села. Сгорели 39 домов

В Житомирской области пожар распространился на два села. Сгорели 39 домов

Валерия Драгомирова
Пожар, Житомирская область, Пожар в Житомирской области

В Житомирской области во время пожаров, которые принесли запах дыма в Киев, огонь перебросился на два населенных пункта, в результате сгорели 39 дачных построек.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

"Во время пожаров в экосистемах в Житомирской области огонь распространился на два населенных пункта - села Острова, Личманы, и три хутора Средняя, ​​Верхняя и Нижняя Рудня. Пожарным удалось спасти 45 дачных построек, 39 было уничтожено огнем. Кроме того, спасателям удалось ликвидировать огневую угрозу для жилых домов шести населенных пунктах в пгт. Первомайское и селах Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец", - сообщили в МВД.

Также отмечается, что на время пожаров местные власти приняли решение переселить староверов из сел Личманы и Магдин в село Гладковичи. В настоящее время они возвращаются в свои дома.

В ГосЧС сообщили, что на данный момент в Житомирской области к тушениям пожаров привлечены 655 пожарных и 108 единиц техники.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц. 

Ранее в Житомирской области люди подожгли траву в 100 метрах от пожара. 

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