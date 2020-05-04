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04 мая 2020, понедельник, 10:50 190
Силовые структуры 2020-05-04T12:15:04+03:00
Українські Новини
В Житомирской области ликвидировали три очага пожара

В Житомирской области ликвидировали три очага пожара

Валерия Драгомирова
Пожары, Житомирская область, ГосЧС, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Житомирской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала 3 очага возгорания лесной подстилки в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7:00 4 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. 3 мая в Овручском районе на территории Овручского лесничества ликвидированы 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи с. Первомайское (возникло 16.04) и с. Гай (возникло 29.04). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Лучанка в Овручском районе на территории Слободского лесничества", - сказано в нем.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 207 человек и 52 единицы техники, из них от ГосЧС 65 человек личного состава и 23 единицы техники.

В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 7:00 4 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в тушении отдельных очагов тления торфяников.

К тушению привлечены 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГосЧС 146 человек личного состава и 44 единицы техники.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Как сообщали Українськi Новини, 28 апреля ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне.


Ранее в Житомирской области из-за пожара сгорели 39 домов

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