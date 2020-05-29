В Днипре трамвай загорелся на ходу

В Днепре прямо на ходу загорелся трамвай маршрута №19 и уже через несколько минут вагон пылал как факел. Инцидент произошел на улице Ударников в пятницу, 29 мая, около 15:40. Об этом сообщает ГосЧС.

По свидетельствам пассажиров, внезапно вагон затянуло дымом и с потолка посыпались искры. Водитель остановил трамвай и пассажиры успели выйти на улицу еще до того, как вагон охватило пламенем.

К месту были направлены спасатели 4 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19. На время прибытия, спасатели не могли оперативно приступить к тушению пожара, ведь линия передвижения электротранспорта была под напряжением.

Во время пожара в вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, ведь транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Сгоревший трамвай. Фото: dp.dsns.gov.ua

Пожар составила 30 кв. метра.

В 15:46 пожар локализован, а в 16:09 - ликвидирован.

К ликвидации привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Ранее в Одессе поперек дороги остановился трамвай и пассажирам пришлось его толкать. Также в Одессе пенсионерка выпала из трамвая.

Так и одесский трамвай не выдержал крупного пассажира и лишился окна.