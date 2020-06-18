У Києві кілька вулиць залишилися без світла через пожежу на електроопорі

Поки в Києві бушувала буря з шквальним вітром, на вулиці Регенераторній через коротке замикання загорілася електроопора.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У повідомленні сказано, що пожежу загасили через годину після повідомлення про аварію. Затримка пов'язана з тим, що електроопору довелося знеструмити. Жертв та постраждалих немає.

За інформацією ДТЕК "Київські електромережі", знеструмленими були ЖК "Комфорт-Таун", вулиці Гагаріна, Соборності, Будівельників, Плеханова, Флоренції, Ентузіастів, Дніпровській і Русанівській набережній, Березняках, насосній теплових мереж.

Один з очевидців опублікував відео моменту аварії.

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