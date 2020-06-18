підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Києві кілька вулиць залишилися без світла через пожежу на електроопорі
18 червня 2020, четвер, 19:57 6
Події 2020-06-18T21:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві кілька вулиць залишилися без світла через пожежу на електроопорі

У Києві кілька вулиць залишилися без світла через пожежу на електроопорі

Кира Молчанова
Пожежа на ЛЕП в Києві. Фото : ДСНС
Пожежа на ЛЕП в Києві. Фото : ДСНС

Поки в Києві бушувала буря з шквальним вітром, на вулиці Регенераторній через коротке замикання загорілася електроопора.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У повідомленні сказано, що пожежу загасили через годину після повідомлення про аварію. Затримка пов'язана з тим, що електроопору довелося знеструмити. Жертв та постраждалих немає.

За інформацією ДТЕК "Київські електромережі", знеструмленими були ЖК "Комфорт-Таун", вулиці Гагаріна, Соборності, Будівельників, Плеханова, Флоренції, Ентузіастів, Дніпровській і Русанівській набережній, Березняках, насосній теплових мереж.

Один з очевидців опублікував відео моменту аварії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Україні в зоні відчуження спалахнули масштабні пожежі, під час яких згоріли 39 будинків..

У березні в Києві згоріла маршрутка.

Більше новин про:

Суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня
У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Місцями грози, град і шквальний вітер. Прогноз погоди на 19 червня 21:00
Дощ. Фото: pixabay
Над Києвом прокотилася гроза і потужний ураган 20:58
Бабуся вночі побризкала хлоркою підлогу, сидіння, поручні не протирають: розповів водій трамвая о дезинфекции в Киеве 20:26
Майже в половині найбідніших країн учні не одержували підтримки під час пандемії, — ЮНЕСКО 20:19
Пожежа на ЛЕП в Києві. Фото : ДСНС
У Києві кілька вулиць залишилися без світла через пожежу на електроопорі 19:57
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
ЗМІ розкрили схему шантажу київських забудовників за участю ГО "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва" 09:31
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
більше новин
Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз курсу обміну
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok