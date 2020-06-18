Региональные комиссии смогут ужесточать карантин в отдельных населенных пунктах, — главный санврач Ляшко

Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 22 июня смогут ужесточать карантин в отдельных населенных пунктах, в то время, как в Украине уменьшилось количество областей, которые не готовы к смягчению карантина.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Усиление - где будет закрываться транспорт, заведения общественного питания, спортивные заведения, парикмахерские, салоны красоты - решения будут приниматься органами местного самоуправления путем созыва комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Но мы повышаем роль главного санитарного врача области. Именно его представление должно быть основанием и определением тех сфер, которые должны устанавливаться", - сказал он.

Ляшко отметил, что новые индикаторы эпидситуации, которые начнут действовать с 22 июня, будут обусловливать не только смягчение, но и усиление карантина.

"Ограничивающие противоэпидемические меры теперь применяются не для целой области. Региональная комиссия может принимать решение закрывать отдельные населенные пункты, отдельные сферы деятельности в населенных пунктах", - подчеркнул замминистра.

Также он сообщил, что Министерство здравоохранения совместно с Киевской школой экономики разработало несколько сценариев развития эпидемии коронавирусной инфекции в Украине.

По словам Ляшко, в том случае, если бы не принимались никакие меры вмешательства в ситуацию с распространением болезни, к концу года в Украине умерли бы около 125 тыс. человек.

При введении карантина при различных сезонности заболевания и жесткости карантинных мер предположительное количество умерших до конца года находится в пределах 1-7 тыс. человек.

По различным сценариям, до 2021 года коронавирусной инфекцией может переболеть от 120 тыс. до 650 тыс. украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.