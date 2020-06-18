подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июня 2020, четверг, 14:18 350 Инфографика
Общество 2020-06-18T14:18:55+03:00
Українські Новини
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина

В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Адаптивный карантин
Карантин в Украине. Фото: pixabay
Карантин в Украине. Фото: pixabay

По состоянию на утро 18 июня Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений; по сравнению с 17 июня Черниговская область была признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (13,92 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (21,18), Волынская (33,36), Житомирская (13,42), Закарпатская (32,78), Ивано-Франковская (17,84), Львовская (39,19), Ривненская (34,44), Тернопольская (18,59), Черновицкая (37,95) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12).

Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%) не соответствует Черновицкая область, где этот показатель составил 52,37%.

Также самый большой показатель заполненности коек в больницах в Закарпатской (49,70%), Винницкой (40,94%) и Волынской (40,41%) областях.

В Киеве заполненность составляет 38,65%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 98,86.

Анализ эпидемической ситуации по состоянию на 18 июня 2020 в регионах. Скриншот: МинздравАнализ эпидемической ситуации по состоянию на 18 июня 2020 в регионах. Скриншот: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине Адаптивный карантин

ВНО - 2020 будет добровольным: выпускники смогут в...
Количество новых зараженных коронавирусом в Киеве ...
Количество новых случаев коронавируса за сутки дос...
В Тернопольской области усилили карантин...
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина
Бюджет недополучил 7 млрд гривен доходов из-за некачественного прогноза обменного курса
Новости
Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени 14:40
Бюджет недополучил 7 млрд гривен доходов из-за некачественного прогноза обменного курса 14:18
Наличие "государева ока" Лещенко не уберегло "Укрзализныцю" от закупки "левых" запчастей на 100 млн гривен 14:18
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина 14:18 Инфографика
Польский авиаперевозчик LOT возобновит рейсы из Киева 2 июля 14:06
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:10
Скриншот:facebook.com/CizinecNeniOtrok
В Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам 12:39
больше новостей
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ 22:18
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
ВНО - 2020 будет добровольным: выпускники смогут выбрать форму оценивания знаний
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok