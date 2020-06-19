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19 июня 2020, пятница, 07:00 531
Финансы 2020-06-19T07:00:01+03:00
Українські Новини
В НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции

В НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции

Елизавета Кесельман
НБУ, Банки, День Конституции, график работы НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

Уже через 10 дней, 28 июня украинцы отмечают один из самых важных праздников в истории Украины - День Конституции, в честь которого в стране будут отдыхать три дня. В Национальном банке Украины напомнили, как будет работать банковская система в эти дни. Об этом сообщила пресс-служба финансовой структуры, передают Українські Новини.

В НБУ сообщили, что банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего.

Поэтому, согласно сообщению, 29 июня, в понедельник, банковская система в Украине не будет работать.

График работы НБУ в 2020. Фото: Facebook Национальный банк УкраиныГрафик работы НБУ в 2020. Фото: Facebook Национальный банк Украины

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" назначила пять региональных поездов ко Дню Конституции. 

Также мы поделились идеями о том, где можно отдохнуть на День Конституции.  

Тем временем синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине: в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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