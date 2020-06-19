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19 червня 2020, пʼятниця, 07:00 5 Інфографіка
Фінанси 2020-06-19T07:45:02+03:00
Українські Новини
У НБУ розповіли, як працюватимуть банки на День Конституції

У НБУ розповіли, як працюватимуть банки на День Конституції

Елизавета Кесельман
НБУ, вихідні, День Конституції, вихідні на День Конституції, графік роботи банків
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

В Україні 28 червня відзначають День Конституції, у зв'язку з яким встановлено додатковий вихідний. В Національному банку України нагадали, як буде працювати банківська система в ці дні.

Про графік роботи банків та фінуствнов повідомила пресслужба фінансової структури, передають Українські Новини.

В Нацбанку повідомили, що банківська система буде працювати відповідно до загального графіка святкових і вихідних днів в Україні. Якщо святковий день припадає на вихідний, то він переноситься на наступний день після святкового або неробочого.

Тому, згідно з повідомленням, 29 червня, в понеділок, банківська система в Україні не буде працювати.

Графік роботи НБУ у 2020. Фото: Facebook Національний банк УкраїниГрафік роботи НБУ у 2020. Фото: Facebook Національний банк України

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" призначила п'ять регіональних поїздів до Дня Конституції.

Також ми поділилися ідеями про те, де можна відпочити на День Конституції.

Тим часом синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні: протягом всіх літніх місяців очікується, погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.

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