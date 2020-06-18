подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Туризм
  • Зеленый туризм – альтернатива морю. Куда поехать и сколько стоит отдых на День Конституции
18 июня 2020, четверг, 05:45 3
Туризм 2020-06-18T05:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленый туризм – альтернатива морю. Куда поехать и сколько стоит отдых на День Конституции

Зеленый туризм – альтернатива морю. Куда поехать и сколько стоит отдых на День Конституции

Ирина Николенко
Зеленый туризм, День Конституции, Синевир, Свитязь, Шацкие озера, отдых в Украине
Отдых на День Конституции 2020. Фото: nixonblr.github.io
Отдых на День Конституции 2020. Фото: nixonblr.github.io

В связи с тем, что на День Конституции будет 3 официальных выходных дня, а путешествие за границу остается затрудненным, украинцы планируют провести уикенд в популярных туристических местах страны. Среди зеленого туризма, самыми популярными местами для отдыха остаются озеро Синевир и Свитязь, где цена за проживание стартует от 960 гривен за двоих, передают Українські Новини.

Озеро Синевир

Альтернатива поездке на море – отдых на озере Синевир, в Карпатах. Жилье можно найти в Синевирской Поляне, которая ближе расположена к национальному заповеднику на расстоянии не более 1-1,5 км. Село расположено в Межгорском районе на северо-востоке Закарпатской области.

Отдых на Синевире с каждым годом становится все более популярным как среди украинских туристов, так и иностранцев. Озеро Синевир называют легендой Карпат. Это самое большое и загадочное горное озеро горное Украины. Расположено на высоте около тысячи метров над уровнем моря, его максимальная глубина – 24 м. Синевир находится высоко в горах и его воды настолько глубоки, что озеро не прогревается даже летом. В самые жаркие деньки теплыми будут лишь метр-два воды.

Среди развлечений – отдых на природе, рыбалка, велосипедные прогулки, экскурсионные поездки по достопримечательностям Закарпатья, а также пешие туристические походы, маршруты которых лежат по природным ландшафтам к уникальным памятникам культуры и архитектуры, целебных минеральных источников. В поселке Синевирская Поляна есть множество вариантов для проживания: гостиницы, коттеджи, усадьбы.

Озеро Синевир. Фото: promoteukraine.orgОзеро Синевир. Фото: promoteukraine.org

Стоимость проживания

Стоимость двухместного номера за 3 дня и 2 ночи стоит от 960 гривен. В номере есть телевизор и доступ к бесплатному Wi-Fi.

Шацкие озера

Шацкие озера являются одними из самых популярных мест для любителей зеленого туризма и жемчужиной Волыни.

Национальный природный парк состоит из 24 уникальных озер. Название Шацкие – употребляется в народе, а каждое озеро имеет свое название, среди которых: Луки, Озерцо, Черное и другие. Вода в озерах не только очень чистая, но и немного минерализованная.

Озеро Свитязь

Самым популярным местом отдыха остается озеро Свитязь. Оно самое большое и глубокое озеро природного происхождения в Украине. Кроме того, оно похоже на море, ведь в ветреную погоду волны здесь достигают полутораметровой высоты.

Это идеальное место для купания – вода очень прозрачная, чистое песчаное дно, а глубина увеличивается очень постепенно. На окраинах озера также есть лечебные грязи.

Озеро Свитязь. Фото: nixonblr.github.ioОзеро Свитязь. Фото: nixonblr.github.io

Стоимость проживания

Цена за трехместный номер на 3 дня и 2 ночи стартует от 1100 гривен. Однако ванная комната общая для всех проживающих. В доме также оборудована кухня, поэтому есть возможность самому готовить пищу.

Ранее Українські Новини сообщали, во время трехдневного уикенда на День Конституции можно поехать море, цены на проживание по сравнению с Черноморским, дешевле на Азовском побережье.

Украинцы выбирают популярное место для отдыха – Карпаты, где стоимость за проживание летом дешевле чем зимой.

Больше новостей о: Зеленый туризм День Конституции Синевир Свитязь Шацкие озера отдых в Украине

Отдых на любой вкус с невероятными пейзажами: идеи...
"Укрзализныця" назначила пять региональных поездов...
Фото дня: бурые медведи в "Синевире" играются как ...
ГосЧС спасла 15 отдыхающих с острова на озере Свит...
В Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Возврат средств за пробное ВНО начнется с 1 июля, - Минобразования
Новости
Гривна упала в цене. Курс валют на четверг 05:00
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам 23:49
Подозреваемые в даче взятки Холодницкому и Сытнику советовались со священником и гадалкой перед передачей денег 23:19
В части Киева на два дня отключат воду: список адресов 22:48
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
Компания McDonald’s принимает заказы только на украинском и английском. Фото: facebook/ Михаил Павлив
Бойкот для McDonald’s: соцсети продолжают бунтовать за отказ обслуживать клиентов на русском языке 07:55
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ 22:18
больше новостей
Шмыгаль предлагает Раде назначить Шкарлета министром образования и науки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok