Зеленый туризм – альтернатива морю. Куда поехать и сколько стоит отдых на День Конституции

В связи с тем, что на День Конституции будет 3 официальных выходных дня , а путешествие за границу остается затрудненным, украинцы планируют провести уикенд в популярных туристических местах страны. Среди зеленого туризма, самыми популярными местами для отдыха остаются озеро Синевир и Свитязь, где цена за проживание стартует от 960 гривен за двоих, передают Українські Новини.

Озеро Синевир

Альтернатива поездке на море – отдых на озере Синевир, в Карпатах. Жилье можно найти в Синевирской Поляне, которая ближе расположена к национальному заповеднику на расстоянии не более 1-1,5 км. Село расположено в Межгорском районе на северо-востоке Закарпатской области.

Отдых на Синевире с каждым годом становится все более популярным как среди украинских туристов, так и иностранцев. Озеро Синевир называют легендой Карпат. Это самое большое и загадочное горное озеро горное Украины. Расположено на высоте около тысячи метров над уровнем моря, его максимальная глубина – 24 м. Синевир находится высоко в горах и его воды настолько глубоки, что озеро не прогревается даже летом. В самые жаркие деньки теплыми будут лишь метр-два воды.

Среди развлечений – отдых на природе, рыбалка, велосипедные прогулки, экскурсионные поездки по достопримечательностям Закарпатья, а также пешие туристические походы, маршруты которых лежат по природным ландшафтам к уникальным памятникам культуры и архитектуры, целебных минеральных источников. В поселке Синевирская Поляна есть множество вариантов для проживания: гостиницы, коттеджи, усадьбы.

Озеро Синевир. Фото: promoteukraine.org

Стоимость проживания

Стоимость двухместного номера за 3 дня и 2 ночи стоит от 960 гривен. В номере есть телевизор и доступ к бесплатному Wi-Fi.

Шацкие озера

Шацкие озера являются одними из самых популярных мест для любителей зеленого туризма и жемчужиной Волыни.

Национальный природный парк состоит из 24 уникальных озер. Название Шацкие – употребляется в народе, а каждое озеро имеет свое название, среди которых: Луки, Озерцо, Черное и другие. Вода в озерах не только очень чистая, но и немного минерализованная.

Озеро Свитязь

Самым популярным местом отдыха остается озеро Свитязь. Оно самое большое и глубокое озеро природного происхождения в Украине. Кроме того, оно похоже на море, ведь в ветреную погоду волны здесь достигают полутораметровой высоты.

Это идеальное место для купания – вода очень прозрачная, чистое песчаное дно, а глубина увеличивается очень постепенно. На окраинах озера также есть лечебные грязи.

Озеро Свитязь. Фото: nixonblr.github.io

Стоимость проживания

Цена за трехместный номер на 3 дня и 2 ночи стартует от 1100 гривен. Однако ванная комната общая для всех проживающих. В доме также оборудована кухня, поэтому есть возможность самому готовить пищу.

Ранее Українські Новини сообщали, во время трехдневного уикенда на День Конституции можно поехать море, цены на проживание по сравнению с Черноморским, дешевле на Азовском побережье.

Украинцы выбирают популярное место для отдыха – Карпаты, где стоимость за проживание летом дешевле чем зимой.