На День Конституции в Украине будет 3 официальных выходных дня

После того, как в честь праздника Троица в Украине было 3 официальных выходных дня, трехдневный уик-энд ожидается и на День Конституции, который ежегодно отмечают 28 июня. В связи с этим украинцы будут отдыхать с 27 по 29 июня, передают Українські Новини. Государственный праздник День Конституции День Конституции – государственный праздник в Украине. Его отмечают ежегодно 28 июня в честь принятия Конституции Украины того же дня в 1996 году. Сколько будет выходных В связи с тем, что государственный праздник выпадает в воскресенье, он по законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть на 29 июня. Поэтому, в украинцев будет трехдневный уик-энд с 27 по 29 июня. Ранее Українські Новини сообщали, в июне в Украине будет два государственных праздника: православный праздник Троица и День Конституции. 11 июня православные христиане чтят память мученицы Феодосии а также в этот день отмечают День ангела: красивые поздравления в картинках. Синоптики дали подробный прогноз погоды на все лето в Украине: ожидается засуха и жара.