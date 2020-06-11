На День Конституции в Украине будет 3 официальных выходных дня

После того, как в честь праздника Троица в Украине было 3 официальных выходных дня, трехдневный уик-энд ожидается и на День Конституции, который ежегодно отмечают 28 июня. В связи с этим украинцы будут отдыхать с 27 по 29 июня, передают Українські Новини.

Государственный праздник День Конституции

День Конституции – государственный праздник в Украине. Его отмечают ежегодно 28 июня в честь принятия Конституции Украины того же дня в 1996 году.

Сколько будет выходных

В связи с тем, что государственный праздник выпадает в воскресенье, он по законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть на 29 июня. Поэтому, в украинцев будет трехдневный уик-энд с 27 по 29 июня.

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