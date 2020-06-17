"Укрзализныця" назначила пять региональных поездов ко Дню Конституции

Акционерное общество "Укрзализныця", которое запустило 35 поездов с 1 июня, назначило курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины - для дополнительных перевозок пассажиров.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Так, на указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов: №864/866 сообщением "Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский"; №884/883 "Фастов - Зерновое - Киев-Волынский"; №888/887 "Киев-Волынский - Ворожба - Фастов"; №896/895 "Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский", №880/882 "Киев-Волынский - Славутич - Фастов".

Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.



Кроме того, автомобили из Одессы можно будет перевезти на поезде.



Тем временем "Укрзализниця" увеличила количество поездов в туристических направлениях.