Польский авиаперевозчик LOT возобновит рейсы из Киева 2 июля

В то время, как Wizz Air возобновил полеты из Киева в 6 стран, польская авиакомпания LOT заявила о том, что возобновит полеты из Киева в Варшаву со 2 июля. Об этом сообщает Avianews.

Как отмечается, польские самолеты будут летать из польской столицы со 2 июля в аэропорт Борисполь. Полеты внесены в расписание с частотой пять раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В LOT заявили, что данная сеть маршрутов утверждена до 14 июля 2020 года. Она пока не включает рейсы из Варшавы во Львов, Одессу, Харьков и в аэропорт "Киев", которые обслуживались до начала кризиса.

Пассажирам перед бронированием следует учитывать, что новый график не гарантирует выполнение рейса.

Как сообщали Українські Новини, 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Кроме того, 17 июня авиакомпания Wizz Air (Венгрия) отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков.

Тем временем, МАУ закрыла продажу билетов до 1 августа.

Также сообщалось о том, что карантин в Украине продлят до 31 июля.