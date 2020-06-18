Польський авіаперевізник LOT відновить рейси з Києва 2 липня

Wizz Air відновила польоти з Києва в 6 країн, а польська авіакомпанія LOT заявила про те, що відновить польоти з Києва до Варшави з 2 липня. Про це повідомляє Avianews.

Як наголошується, польські літаки будуть літати з польської столиці з 2 липня в аеропорт Бориспіль. Польоти внесені в розклад з частотою п'ять разів на тиждень - щопонеділка, середи, четверга, п'ятниці і неділі.

В LOT заявили, що дана мережа маршрутів затверджена до 14 липня 2020 року. Вона поки не включає рейси з Варшави до Львова, Одеси, Харкова та в аеропорт "Київ", які обслуговувалися до початку кризи.

Пасажирам перед бронюванням слід враховувати, що новий графік не гарантує виконання рейсу.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Крім того, 17 червня авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) скасувала рейси з Києва у Варшаву і Краків.

Тим часом, МАУ закрила продаж квитків до 1 серпня.

Також повідомлялося про те, що карантин в Україні продовжать до 31 липня.