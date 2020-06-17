Карантин в Украине продлят до 31 июля, — Шмыгаль

Кабинет Министров намерен продлить действие адаптивного карантина до 31 июля из-за большого количества больных коронавирусом в последнее время. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини. "Учитывая рост количества "коронабольных", мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", - сказал он. Шмыгаль отметил, что правительство намерено на заседании рассмотреть новую модель адаптивного карантина, которая предусматривает возможность усиления карантина в отдельных областях. По словам премьер-министра, за последние 7 дней 4 853 человека заболели коронавирусом. Он отметил, что это наибольшее количество заболевших за 7 дней с момента начала пандемии в Украине. Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.Кроме того, в Украине зафиксировали два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов. Тем временем только в двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса.