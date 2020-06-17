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17 июня 2020, среда, 14:25 212
Кабмин 2020-06-17T14:59:16+03:00
Українські Новини
Карантин в Украине продлят до 31 июля, — Шмыгаль

Карантин в Украине продлят до 31 июля, — Шмыгаль

Валерия Драгомирова
Кабмин, Продление карантина, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Кабинет Министров намерен продлить действие адаптивного карантина до 31 июля из-за большого количества больных коронавирусом в последнее время. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Учитывая рост количества "коронабольных", мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что правительство намерено на заседании рассмотреть новую модель адаптивного карантина, которая предусматривает возможность усиления карантина в отдельных областях.

По словам премьер-министра, за последние 7 дней 4 853 человека заболели коронавирусом.

Он отметил, что это наибольшее количество заболевших за 7 дней с момента начала пандемии в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.


Кроме того, в Украине зафиксировали два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов. 

Тем временем только в двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса

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