Вы со своим г*ном со мной, — Вакарчук призвал своих ненавистников идти за ним

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента. Об этом он сказал журналистам на брифинге в четверг, передают Українськi Новини. "Сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий мной народного депутата Украины, оно зарегистрировано и надеюсь в ближайшее время получит свое надлежащее рассмотрение", - сказал он. При этом Вакарчук отметил, что остается в партии и анонсировал большой образовательный проект, который намерен представить позже. По мнению депутата, он уже частично выполнил свою миссию в парламенте. "Также я хотел бы обратиться к персональным своим "хейтерам" и врагам. Вы можете продолжать безуспешно лить свою информационную грязь на меня.. Но перестаньте двигать мою партию... Поэтому план такой - я отхожу в сторону, вы со своим говном - со мной, а партия уверено идет вперед", - подытожил Вакарчук. Как сообщали Українськi Новини, в 2008 году Рада уже досрочно прекращала полномочия депутата от фракции Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" музыканта Вакарчука.Кроме того, Вакарчук прогуливает работу в Раде с 20 мая.