Жена экс-министра обороны Загороднюка Свидерская проходит в Раду от "Голоса" вместо Вакарчука

Жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине Алина Свидерская проходит в Верховную Раду от партии "Голос" в связи с заявлением депутата от фракции Святослава Вакарчука о досрочном сложении полномочий депутата. Об этом свидетельствует избирательный список партии на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини. 31-летняя Свидерская является директором норвежском компании"AICE Hydro" в Украине, специализирующейся на поиске, отборе и развитии инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине. В 2015 году была советницей министра экономики Айвараса Абромавичюса по вопросам дерегуляции. Выпускница Киево-Могилянской академии по специальности "правоведение" и Кембриджского университета (Великобритания) по той же специальности. Стипендиат программы "Всемирные студии" от Фонда Виктора Пинчука, однако образование в Великобритании она получала по стипендии Джорджа Сороса Также Свидерская - основательница и председатель Кембриджской сообщества Украины. Была включена в избирательный список партии под №19. Как сообщали Українськi Новини, в четверг, 11 июня, депутат Рады Вакарчук ("Голос") сообщил журналистам на брифинге, что решил досрочно сложить полномочия депутата. Кроме того, Святослав Вакарчук прогуливал работу в Верховной Раде с 20 мая.