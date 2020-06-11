Жена экс-министра обороны Загороднюка Свидерская проходит в Раду от "Голоса" вместо Вакарчука

Жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине Алина Свидерская проходит в Верховную Раду от партии "Голос" в связи с заявлением депутата от фракции Святослава Вакарчука о досрочном сложении полномочий депутата.

Об этом свидетельствует избирательный список партии на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

31-летняя Свидерская является директором норвежском компании"AICE Hydro" в Украине, специализирующейся на поиске, отборе и развитии инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине.

В 2015 году была советницей министра экономики Айвараса Абромавичюса по вопросам дерегуляции.

Выпускница Киево-Могилянской академии по специальности "правоведение" и Кембриджского университета (Великобритания) по той же специальности.

Стипендиат программы "Всемирные студии" от Фонда Виктора Пинчука, однако образование в Великобритании она получала по стипендии Джорджа Сороса

Также Свидерская - основательница и председатель Кембриджской сообщества Украины.

Была включена в избирательный список партии под №19.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг, 11 июня, депутат Рады Вакарчук ("Голос") сообщил журналистам на брифинге, что решил досрочно сложить полномочия депутата.

Кроме того, Святослав Вакарчук прогуливал работу в Верховной Раде с 20 мая.