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18 июня 2020, четверг, 11:18 97
Общество 2020-06-18T11:45:01+03:00
Українські Новини
Количество больных пневмонией выросло в 3 раза в сравнении с маем, - МОЗ

Количество больных пневмонией выросло в 3 раза в сравнении с маем, - МОЗ

Ольга Фандорина
Минздрав, Пневмония, МОЗ, Заболеваемость пневмонией
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

Министерство здравоохранения констатирует увеличение количества болеющих пневмонией в настоящее время по сравнению с маем в 2,5-3 раза. А в мае - количество заболевших пневмонией уменьшилось также в три раза.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В марте - на начало мая у нас было до 900 случаев. После этого пошел спад, в среднем регистрировалось около 200 пневмоний. Сегодня существует динамика к росту, мы снова фиксируем по 500-600 пневмоний", - сказал он.

Также Ляшко сообщил, что ежедневно на аппаратах искусственной вентиляции легких находится около 90 больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, в январе от гриппа и пневмонии умер 621 человек.

В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек.

Ранее в апреле также сообщалось, что из 1,5 тыс. протестированных киевлян с пневмонией у каждого пятого нашли коронавирус.

Ранее всех умерших от пневмонии собирались протестировать на коронавирус.

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