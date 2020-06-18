Количество больных пневмонией выросло в 3 раза в сравнении с маем, - МОЗ

Министерство здравоохранения констатирует увеличение количества болеющих пневмонией в настоящее время по сравнению с маем в 2,5-3 раза. А в мае - количество заболевших пневмонией уменьшилось также в три раза.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В марте - на начало мая у нас было до 900 случаев. После этого пошел спад, в среднем регистрировалось около 200 пневмоний. Сегодня существует динамика к росту, мы снова фиксируем по 500-600 пневмоний", - сказал он.

Также Ляшко сообщил, что ежедневно на аппаратах искусственной вентиляции легких находится около 90 больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, в январе от гриппа и пневмонии умер 621 человек.

В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек.

Ранее в апреле также сообщалось, что из 1,5 тыс. протестированных киевлян с пневмонией у каждого пятого нашли коронавирус.

Ранее всех умерших от пневмонии собирались протестировать на коронавирус.