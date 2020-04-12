подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Проверят всех с пневмонией и лихорадкой. В Минздраве прогнозируют рост выявленных случаев коронавируса
12 апреля 2020, воскресенье, 14:57 242
Общество 2020-04-12T15:03:13+03:00
Українські Новини
Проверят всех с пневмонией и лихорадкой. В Минздраве прогнозируют рост выявленных случаев коронавируса

Проверят всех с пневмонией и лихорадкой. В Минздраве прогнозируют рост выявленных случаев коронавируса

Кира Молчанова
Пневмония, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Пока в Украине 2777 случаев заболевания коронавирусом, однако в Минздраве прогнозируют, что количество выявленных случаев болезни в ближайшее время возрастет из-за изменения алгоритмов тестирования на COVID-19. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает официальный Тelegram-канал МОЗ.

По его словам, в Украине протестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

По словам главного санитарного врача, сейчас Сейчас Украина идет по сценарию, по которому в период вспышки коронавирусной болезни будет инфицировано не более 2% населения. Это стало возможно благодаря принятым превентивным мерам.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, — если мы не растянем эти 10% во времени", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что, если украинцы будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в том числе и на Пасху, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.

Как сообщали Українські Новини, всех умерших от пневмонии собираются протестировать на коронавирус.

Большинство умерших от коронавируса украинцев — 82% — имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых лиц эти заболевания были объединены.

Больше новостей о: Пневмония Виктор Ляшко коронавирус в Украине Тест на коронавирус

В Украине подтвердили 2777 случаев коронавируса, за сутки умерли 16 человек
Кабмин предлагает сократить доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен
Новости
Проверят всех с пневмонией и лихорадкой. В Минздраве прогнозируют рост выявленных случаев коронавируса 14:57
Суд отказался штрафовать мужчину за то, что тот находился на остановке без маски 14:30
В Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний 13:50
Финансирование Института нацпамяти хотят сократить в половину, языкового омбудсмена – на 9,4% 13:24
В доработанном госбюджете не передумали урезать финансирование Культурного фонда и Института книги 12:39
больше новостей
В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин 18:39
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
Почему в платежах за тепло и воду появится отдельная плата за обслуживание счетчика 06:30
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в апреле еще три миллиарда гривен 06:35 Инфографика
больше новостей
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Почему в платежах за тепло и воду появится отдельная плата за обслуживание счетчика 06:30
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету 22:30
больше новостей
В мире количество выздоровевших от коронавируса почти в 4 раза больше, чем умерших. Данные на 12 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok