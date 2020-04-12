Проверят всех с пневмонией и лихорадкой. В Минздраве прогнозируют рост выявленных случаев коронавируса

Пока в Украине 2777 случаев заболевания коронавирусом, однако в Минздраве прогнозируют, что количество выявленных случаев болезни в ближайшее время возрастет из-за изменения алгоритмов тестирования на COVID-19. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает официальный Тelegram-канал МОЗ.

По его словам, в Украине протестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

По словам главного санитарного врача, сейчас Сейчас Украина идет по сценарию, по которому в период вспышки коронавирусной болезни будет инфицировано не более 2% населения. Это стало возможно благодаря принятым превентивным мерам.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, — если мы не растянем эти 10% во времени", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что, если украинцы будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в том числе и на Пасху, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.

Как сообщали Українські Новини, всех умерших от пневмонии собираются протестировать на коронавирус.

Большинство умерших от коронавируса украинцев — 82% — имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых лиц эти заболевания были объединены.