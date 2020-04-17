Из 1,5 тыс. протестированных киевлян с пневмонией у каждого пятого нашли коронавирус

На сегодняшний день в больницах Киеве лечатся более 400 человек с диагнозом пневмония, в то время, как в Киеве коронавирус за сутки подтвердили у еще 61 человека.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

Так, сообщается, что три недели назад во всех медучреждениях Киева начали обязательное тестирование всех больных с пневмонией.

"Сегодня с диагнозом пневмония лечатся более 400 больных. У всех пациентов отобрали образцы для ПЦР-тестов. Всего за это время данную процедуру прошли уже более полутора тысяч пациентов. Почти 300 оказались больными коронавирус", - рассказал Кличко.

Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии - это последствия осложнений от коронавируса.

"Но, если вы чувствуете недомогание. Если у вас температура и вам сложно дышать - сразу обращайтесь к врачу. Чем раньше вам назначат лечение, тем меньше рисков получить осложнения или заразить людей, которые рядом", - добавил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, за сутки на въездах в Киев повышенную температуру зафиксировали у 40 человек, их не пустили в город.

Также в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса.