подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
17 апреля 2020, пятница, 13:41 766
Общество 2020-04-17T13:44:35+03:00
Українські Новини
Из 1,5 тыс. протестированных киевлян с пневмонией у каждого пятого нашли коронавирус

Из 1,5 тыс. протестированных киевлян с пневмонией у каждого пятого нашли коронавирус

Елена Новикова
Пневмония, Коронавирус, коронавирус в Киеве, тесты на коронавирус, Тестирование на коронавирус
Пневмония. Фото: 6264.com.ua
Пневмония. Фото: 6264.com.ua

На сегодняшний день в больницах Киеве лечатся более 400 человек с диагнозом пневмония, в то время, как в Киеве коронавирус за сутки подтвердили у еще 61 человека.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

Так, сообщается, что три недели назад во всех медучреждениях Киева начали обязательное тестирование всех больных с пневмонией.

"Сегодня с диагнозом пневмония лечатся более 400 больных. У всех пациентов отобрали образцы для ПЦР-тестов. Всего за это время данную процедуру прошли уже более полутора тысяч пациентов. Почти 300 оказались больными коронавирус", - рассказал Кличко.

Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии - это последствия осложнений от коронавируса.

"Но, если вы чувствуете недомогание. Если у вас температура и вам сложно дышать - сразу обращайтесь к врачу. Чем раньше вам назначат лечение, тем меньше рисков получить осложнения или заразить людей, которые рядом", - добавил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, за сутки на въездах в Киев повышенную температуру зафиксировали у 40 человек, их не пустили в город.

Также в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса.

Больше новостей о: Пневмония Коронавирус коронавирус в Киеве тесты на коронавирус Тестирование на коронавирус

Проверят всех с пневмонией и лихорадкой. В Минздра...
В армии уже почти 30 случаев коронавируса...
Ионинский монастырь закрывают на карантин...
Минздрав планирует чаще тестировать медиков на кор...
В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса
Экономика Украины продемонстрирует глубокое падение в 2020. Прогноз экспертов
Новости
В период карантина в Украине образовался дефицит донорской крови, - Минздрав 14:38
ВОЗ нужны кардинальные реформы, – Wall Street Journal 14:19
Экономика Украины продемонстрирует глубокое падение в 2020. Прогноз экспертов 14:15
Улицы Киева моют из-за задымления. Фото: КГГА
В Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц 14:14
Facebook будет предупреждать пользователей о фейковой информации про коронавирус 14:05
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Участников тендера по строительству моста через Днепр в Запорожье подозревают в сговоре 19:43
больше новостей
Полтавская область лидирует по обеспеченности населения аппаратами ИВЛ, – СМИ 17:20
Ярославский везет в Харьков оборудование на 15 млн грн для центра вирусологии в "Экополисе ХТЗ" 09:43
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Нефедов подтвердил 600% премии: "да, я получал 6 недель такие выплаты" 11:59
Александр Левцун: Карантин, который изменил нашу жизнь 07:59 Мнение
больше новостей
Как повлиял пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации в Киеве. Данные ГосЧС
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok