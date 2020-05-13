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13 мая 2020, среда, 11:21 40
Медицина 2020-05-13T11:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине стало втрое меньше больных пневмонией

В Украине стало втрое меньше больных пневмонией

Валерия Драгомирова
Минздрав, Пневмония, Максим Степанов
Пневмония. Фото: pixabay
Пневмония. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения констатирует уменьшение количества больных пневмонией, в то время, как после двухдневного падения в Украине увеличилось количество новых случаев коронавируса

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"У нас есть положительная статистика относительно больных пневмонией. Если раньше мы тестировали около 800-900 человек в сутки, которые болели пневмонией, то сегодня это количество не превышает 250-300 человек в сутки. То есть, мы видим снижение количества больных пневмонией", - сказал он.

Министр связывает такую статистику с эффектом от карантинных ограничений.

Также он отметил, что в Украине уже 3 недели выявляется 400-600 больных коронавирусной инфекцией в сутки и еще ни единого раза не была превышена отметка в 600 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-феврале в Украине умерли 100 738 человек, в том числе от болезни органов дыхания 2 404 человек, из них от гриппа и пневмонии - 1 326 человек.


С 30 марта по 5 апреля был зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений после гриппа.

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