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20 марта 2020, пятница, 18:34 184
Общество 2020-03-20T18:35:35+02:00
Українські Новини
В январе от гриппа и пневмонии умерло больше 600 человек, - Госстат

В январе от гриппа и пневмонии умерло больше 600 человек, - Госстат

Таня Войтюк
Грипп, Пневмония, Госстат, Коронавирус, карантин в Украине
Статистика смертей от пневмонии. Фото: Информатор
Статистика смертей от пневмонии. Фото: Информатор

В то время как в Украине протестировали 700 человек на наличие коронавируса, из них подтвердили 26 случаев - 3 летальных, в январе от гриппа и пневмонии умер 621 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

Сообщается, что от болезней органов дыхания в январе умерло 1 203 человек, из них 621 человек - от гриппа и пневмонии.

При этом от туберкулеза умерло 309 человек, от синдрома приобретенного иммунодефицита - 295 человек. От злокачественных новообразований в январе умерло 7 040 человек.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Илья Емец считает, что статистика по количеству заболевших пневмонией не имеет значения.

Министерство здравоохранения не располагает информацией о количестве смертей от пневмонии в эпидемиологическом сезоне 2019/2020.

Представители пресс-службы сообщили, что Минздрав не уполномочен располагать всеми статистическими данными; этим занимается Центр медицинской статистики (Медстатистика).

Тем временем Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

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