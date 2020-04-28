В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220

На утро 27 апреля в Украине было известно о 220 смертях от коронавируса. При этом в январе-феврале в Украине умерли 100 738 человек, в том числе от болезни органов дыхания 2 404 человек, из них от гриппа и пневмонии — 1 326 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

Больше всего людей умерли от болезни системы кровообращения — 68 548 человек (из них 47 211 от ишемической болезни сердца).

От образования опухолей умерли 13 451 человек (из них от злокачественных— 13 307).

От внешних причин смерти — 4 843 человека (из них от преднамеренного самоповреждения — 869 человек, от транспортных несчастных случаев — 630, от отравления алкоголем — 448, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений — 243)

От болезни органов пищеварения — 4 066 человек (из них от алкогольной болезни печени — 331).

От инфекционных и паразитарных болезней — 1 345 человек (от туберкулеза — 581, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) — 576).

От болезни нервной системы — 791 человек

Оговорено, что информация Госстата дана без учета временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українськi Новини, в январе от гриппа и пневмонии умер 621 человек.

16 апреля в Вооруженных силах зафиксирована вторая смерть от коронавируса.