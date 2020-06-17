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17 июня 2020, среда, 12:43 1973
Общество 2020-06-17T13:04:02+03:00
Українські Новини
На митинге под Офисом Президента произошла драка. Полиция задержала противников Шария

На митинге под Офисом Президента произошла драка. Полиция задержала противников Шария

Елизавета Драбкина
Митинг, Задержание, Акция протеста, Анатолий Шарий, Полиция Киева, Партия Шария
Сторонники Шария идут под Офис Президента
Сторонники Шария идут под Офис Президента

Полиция задержала нескольких противников блогера Анатолия Шария на акции под Офисом Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Около 12:00 агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - сказано в нем.

Отмечается, что полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и правопорядок и призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Видео с дракой под Офисом Президента выложил на своей странице в Facebook Ростислав Сухачев.

Как сообщали Українськi Новини, около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митингуют возле Офиса Президента против действий Анатолия Шария.

Более 1 тыс. сторонников "Партии Шария" требует отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента.

Противники Шария забросали его сторонников яйцами возле Офиса Президента.

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