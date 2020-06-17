На митинге под Офисом Президента произошла драка. Полиция задержала противников Шария

Полиция задержала нескольких противников блогера Анатолия Шария на акции под Офисом Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Около 12:00 агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - сказано в нем.

Отмечается, что полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и правопорядок и призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Видео с дракой под Офисом Президента выложил на своей странице в Facebook Ростислав Сухачев.

Как сообщали Українськi Новини, около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митингуют возле Офиса Президента против действий Анатолия Шария.

Более 1 тыс. сторонников "Партии Шария" требует отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента.

Противники Шария забросали его сторонников яйцами возле Офиса Президента.