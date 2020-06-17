Противники Шария забросали его сторонников яйцами возле Офиса Президента

Противники "Партии Шария" забросали яйцами ее сторонников, которые проводят акцию возле Офиса Президента.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Яйца бросали сторонники движения "Демократична сокира".

В сторону сторонников Шария полетело около 50 яиц.

Полиция не препятствовала этим действиям.

После правоохранители оттеснили противников Шария на несколько метров от его сторонников.

На данный момент расстояние между ними составляет около 50 метров.

Как сообщали Українськi Новини, около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митингуют возле Офиса Президента против действий Анатолия Шария.

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Противники Шария забросали его сторонников яйцами

Последствия "стычки" противников и сторонников Шария

Разбитые яйца

Разбитые яйца пришлось убирать не участникам акции

Более 1 тыс. сторонников "Партии Шария" требует отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента.

Полиция не составляла административных протоколов, в том числе и за нарушение правил карантина, в отношении участников акции протеста возле здания Офиса Президента 27 апреля.

Участники протестовали против завершения следствия по делу об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.